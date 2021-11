Fledermausarten, die in Wäldern jagen, reagieren besonders sensibel auf Lichtverschmutzung. Fledermäuse, die am Waldrand oder über offenem Gelände Beute finden, sind weniger empfindlich. Das zeigt eine Studie des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung. An Tagesquartieren oder Trinkstellen mögen aber alle Arten kein Licht. Bild: Fledermaus in einem Moskauer Zoo.