Deutschland ist das Land mit den meisten Libellenarten in Europa. Doch das ändert sich, fürchtet ein deutsches Forscherteam. Dessen Auswertung zeigt: Zwar haben in den letzten 35 Jahren die Libellen, die es wärmer mögen und an Bächen und Flüssen leben, zugelegt, weil die Wasserqualität besser geworden ist. Die Libellen aber in Sümpfen und Mooren, die es kühler brauchen, werden wegen des Klimawandels weniger.