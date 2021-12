In 9,2 Prozent der Weizenmehlproben haben die staatlichen Lebensmittelkontrolleure laut einer aktuellen Auswertung STEC-Bakterien (Bild) entdeckt. Die Keime lösen Darmentzündungen aus, weshalb die Experten dazu raten, Mehl gut zu verbacken. Zudem hatten 72 Prozent der getesteten Wildwürste Bleirückstände von der Jagdmunition. Empfindliche Verbraucher wie Kinder, Schwangere und junge Frauen sollten daher kein Wild essen, warnen die Forscher. Schädliche Weichmacher – Phtalate – über den erlaubten Grenzwerten fanden sich dagegen nur noch in 1,4 Prozent des analysierten Holzspielzeugs. Sportlernahrung enthielt bedenkliche Leistungssteigerer wie Dimethylaminoethanol und Synephrin in 44,8 Prozent der Fälle, in über jeder fünften Probe ließen sich mehrere dieser Stoffe nachweisen. Und mit gefährlichen Schwermetallen verunreinigt war über die Hälfte der kosmetischen Gesichtsmasken.