Wer an die Arabische Halbinsel denkt, hat vermutlich Hitze und Staub vor Augen. Es gab aber auch andere Zeiten. Forscher haben jetzt in der Gegend Anhaltspunkte für menschliches Leben in der Zeit vor 170.000 Jahren gefunden. Und darauf, dass die Steinzeitmenschen sich sehr gut zu helfen wussten.

Arabien ist nicht nur die größte Halbinsel der Erde, sondern gilt auch als eine der unwirtlichsten und am dünnsten besiedelten Weltgegenden. Das war aber nicht immer so. In den wärmeren Epochen