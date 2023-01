Die Verschleppung von Pflanzenarten in fremde Gebiete verändert dauerhaft die biologische Vielfalt und auf die Lebensgrundlagen von Menschen. Die koloniale Handelspolitik wirke bis heute nach, stellt ein internationales Forscherteam fest.

„Die Pflanzenwelten in Gebieten, die ehemals von der gleichen Kolonialmacht besetzt wurden, ähneln einander heute noch stark. Diese Ähnlichkeit nimmt zudem mit der Länge der ehemaligen Besetzung zu“, schreiben die Biodiversitätsforscher Bernd Lenzner und Franz Essl von der Universität Wien, die das Team leiteten. Die neuen Erkenntnisse wurden in der Fachzeitschrift „Nature Ecology and Evolution“ veröffentlicht.

Die globale Verschleppung gebietsfremder Floren, also von Pflanzenarten die ursprünglich nicht in einer bestimmten geografischen Region heimisch waren, stehe in engem Zusammenhang mit Migrationsbewegungen der Menschen – vor allem mit dem Beginn der Europäischen Expansion und dem Kolonialismus im 15. Jahrhundert. Damals hätten die europäischen Kolonialmächte Pflanzen vor allem aus wirtschaftlichen Gründen in ihre Herrschaftsgebiete eingeführt, um so das Überleben ihrer Bevölkerung zu sichern und den Aufbau von Siedlungen zu fördern. „Aber auch aus ästhetischen und nostalgischen Gründen wurden Pflanzen verschleppt“, so die Autoren.

Regionen, die während des Kolonialismus besonders wichtige wirtschaftliche oder strategische Rollen spielten, würden untereinander eine besonders große Ähnlichkeit in ihren Floren aufweisen. Beispiele dafür seien ehemalige Handelszentren wie die Regionen im Indo-Malaiischen Archipel, die für den internationalen Gewürzhandel entscheidend waren, oder Inseln wie die Azoren oder St. Helena, die beide wichtige Zwischenstationen auf langen, transozeanischen Reisen waren.

Das Wissenschafterteam hält fest: Im Kolonialismus entstandene Abhängigkeiten bestehen bis heute. Überseegebiete oder gemeinsame Sprachen prägen auch heute noch den Handel und damit den Austausch gebietsfremder Pflanzenarten.

Es sei bemerkenswert, dass solche Hinterlassenschaften noch mehrere Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte nach dem Zusammenbruch europäischer Kolonialreiche festgestellt werden könnten. „Das zeigt, dass wir sehr vorsichtig und bewusst mit den Pflanzenarten umgehen müssen, die wir um die Welt transportieren, da sie wahrscheinlich dauerhafte Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Lebensgrundlagen der Menschen bis weit in die Zukunft hinein haben werden“, so Franz Essl.