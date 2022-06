Einen drei Millionen Quadratkilometer großen Wasserkörper im Nordostpazifik, der sich weiter erwärmt, hat die Universität Hamburg entdeckt. Er sei auf den Menschen und die von ihm verursachten Treibhausgase zurückzuführen und begünstige extreme Hitzewellen unter anderem an der US-Westküste, warnen die Wissenschaftler. Das bringe die Ökosysteme zunehmend an ihre Grenzen. Die Studie zeigt, dass die Temperatur im Nordost-Pazifik in den letzten 25 Jahren durchschnittlich um 0,05 Grad Celsius pro Jahr gestiegen ist. Bild: Alaska.