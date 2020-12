Rechnet man das Kohlendioxid, das bei der Produktion etwa von Weihnachtsspielzeug entsteht, nicht nur den Herstellerländern, sondern auch den Ländern zu, die die Waren bestellen, dann steht China in der Klimabilanz besser da. Das zeigt eine Analyse des Mercator Research Institute. Die CO 2 -Emissionen der EU und der USA liegen demnach um 7 und 8 Prozent höher; das sind insgesamt 675 Millionen Tonnen mehr als derzeit ausgewiesen. Für China ergibt sich eine Korrektur nach unten um 7 Prozent oder 736 Millionen Tonnen CO 2 .