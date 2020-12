In den Küchen deutscher Rehakliniken und Betriebskantinen landen jährlich über 100.000 Euro im Müll. Rund 28 Tonnen Lebensmittelabfälle fallen dort pro Jahr und Küche im Durchschnitt an, hat das Thünen-Institut ermittelt. Süßspeisen, Eier, Eierspeisen und Fisch würden meist aufgegessen, aber Gemüse, Kartoffeln, Reis, Nudeln, Suppen und Soßen landeten im Müll, so die Forscher – meist, was am Buffet oder in der Ausgabe und auf den Tellern übrig bleibe.