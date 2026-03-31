Während sich die von großen Tsunami-Katastrophen betroffenen Länder Japan und Indonesien in den vergangenen 15 Jahren zu Vorreitern entwickelt haben, stehen andere Regionen noch am Anfang. Das gefährdet im Ernstfall Menschenleben. „Bei einem Beben im Mittelmeer dauert es zum Beispiel nur maximal 30 Minuten, bis die Welle auf eine Küste trifft“, sagt Mathematiker Jörn Behrens. „Wie gut die betroffene Region vorbereitet ist, macht einen riesigen Unterschied. Wenn die Zeit optimal genutzt wird, können viele Verluste vermieden werden“, berichtet er.

Handbuch zur Tsunami-Prävention

Hier setzt ein veröffentlichtes Handbuch an, welches vom Team um Jörn Behrens vom Earth and Society Research Hub (ESRAH) der Universität Hamburg erstellt wurde. Es leistet praktische Hilfe, das Risiko für Menschen, Infrastruktur und wirtschaftliche Schäden zu verringern. „Solch ein Standardwerk hat bisher gefehlt“, sagt Behrens. „Verantwortliche aus Politik und Verwaltung sowie weitere Fachleute finden hier die Infos, die sie individuell zur Vorbereitung brauchen“, ergänzt der Forscher. Das Buch ist online frei verfügbar und hilft, die Kriterien der UNESCO umzusetzen. Aufgebaut wie ein Kochbuch, enthält es die grundlegenden Zutaten für eine Risikoabschätzung sowie 25 „Rezepte“, in denen anhand von Beispielen die Bausteine der Prävention durchgespielt werden. Modelle, Datensätze und Werkzeuge werden vorgestellt, sodass Verantwortliche sie an die Bedingungen vor Ort anpassen können.

Bedienerfreundlich für die Praxis

Mit einem der Kapitel lässt sich zum Beispiel ermitteln, ob ein Risiko vorliegt. Wie hoch könnte im Ernstfall eine Welle auflaufen? Leben in dem Gebiet viele Menschen? Jede Region weltweit wird entsprechend bewertet. Wer für ein bestimmtes Gebiet verantwortlich ist, muss noch genauer hinschauen. Sind zum Beispiel die Gebäude in Küstennähe stabil? Ein weiteres Kapitel zeigt, wie sich die Anfälligkeit von Häusern und kritischer Infrastruktur ermitteln lässt. Ein Beben im Ozean? Dann kommt es oft auf Minuten an. Entscheidend ist, ob ein Frühwarnsystem etabliert ist, wie gut die Warnungen die Bevölkerung erreichen – oder wie im Ernstfall sinnvoll evakuiert wird. „Wir haben die Forschungsergebnisse bedienfreundlich für die Praxis aufbereitet, damit sich alle bestmöglich vorbereiten können“, sagt Behrens. „Bleiben darüber hinaus noch Fragen, beraten wir auch individuell“, erklärt er.Jährlich gibt es bis zu 30 Tsunamis, die bewohnte Gebiete treffen und größere Schäden anrichten. Die Küsten weltweit sind unterschiedlich gut auf einen Tsunami vorbereitet.Während sich die von großen Tsunami-Katastrophen betroffenen Länder Japan und Indonesien in den vergangenen 15 Jahren zu Vorreitern entwickelt haben, stehen andere Regionen noch am Anfang. Das gefährdet im Ernstfall Menschenleben. „Bei einem Beben im Mittelmeer dauert es zum Beispiel nur maximal 30 Minuten, bis die Welle auf eine Küste trifft“, sagt Mathematiker Jörn Behrens. „Wie gut die betroffene Region vorbereitet ist, macht einen riesigen Unterschied. Wenn die Zeit optimal genutzt wird, können viele Verluste vermieden werden“, berichtet er.