Der Pfälzerwald in den Jahreszeiten (3): An heißen Sommertagen verströmen Bäume eine wohltuende Frische. Was man vereinzelt in der Stadt spürt, gilt erst recht für den Wald, wo ausladende Kronen von Eichen, Buchen oder Ahorn deutliche Kühleffekte bringen. Zudem gibt es in lichten Beständen des Pfälzerwalds manche Schönheit zu entdecken.

Wer jetzt Waldluft atmet, fühlt buchstäblich die Sommerfrische: Ihr höherer Wassergehalt entsteht vor allem durch Verdunstung über Spaltöffnungen