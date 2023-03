So kann man wohl behütet schlummern! Die ersten Frühlingstage sind oft noch kühl, aber zwischen den kräftigen Körpern der erwachsenen Wildschweine haben es die Kleinen schön warm.

Im dichten Nebeneinander kannst du besonders gut sehen, wie sehr sich junge und ältere Wildschweine voneinander unterscheiden. Bei den großen Wildschweinen ist das Fell borstig und braun oder schwarz-grau gefärbt. Deswegen werden Wildschweine auch Schwarzwild genannt. Die Jungen, die man Frischlinge nennt, tragen dagegen eine beige-braune Streifenzeichnung. Ihr Fell ist noch weich und fein.

Geboren werden die Kleinen in einer Bodenmulde. Damit sie nicht frieren, hat die Bache (so heißen weibliche Wildschweine) die Vertiefung mit Blättern, Gras und anderen Pflanzenteilen ausgepolstert. „Kessel“ wird die Nestmulde genannt. Hier bleiben die Jungen in ihren ersten Lebenstagen. Sie werden vom Muttertier gewärmt und gesäugt. Mehr als zehn Wochen lang bekommen sie Muttermilch, fressen aber schon früh auch festere Nahrung.

Wildschwein-Mamas verteidigen ihre Frischlinge

Frischlinge sind lebhaft und neugierig. Wenn sie ihre ersten Ausflüge unternehmen, ist die Mama natürlich dabei. Verwandte Bachen und ihre Jungen schließen sich zu Rotten zusammen. Man weiß, dass Wildschweinmütter sich sehr wachsam um ihren Nachwuchs kümmern. Sie verteidigen ihn auch vor Gefahren. Im Notfall greifen sie sogar einen möglichen Feind an. Deswegen sollte man der Gruppe besser nicht zu nahe kommen.

Aber warum sind die Kleinen gestreift? Das dient zu ihrem Schutz. Junge Tiere haben viele Fressfeinde. Also bleiben sie am besten unauffällig. Wie ein Tarnkleid wirkt so ein gemustertes Fell. Ob es gefleckt ist wie bei Rehkitzen oder gestreift wie bei Frischlingen: Die Umrisse der Tiere verschwimmen mit der natürlichen Umgebung, zum Beispiel mit dem Unterholz im Wald.

Die Streifen verblassen nach ein paar Monaten

Erst wenn die jungen Wildschweine einige Monate älter geworden sind, verblassen die Streifen allmählich. Sobald der Winter naht, brauchen sie ein dichtes Haarkleid gegen die Kälte. Das besteht aus kräftigen Deckhaaren und wollig-feinen Unterhaaren.

Bis die kleinen Racker auf unserem Bild so ein dickes Fell bekommen, wird es also noch einige Zeit dauern. Aber jetzt können sie ja noch die wärmende Nähe der Großen genießen und dabei in aller Ruhe dösen.