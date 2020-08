Eine extrem weit entfernte und von daher sehr junge Galaxie, haben Astronomen jetzt mit dem Radioteleskop Alma (Bild) entdeckt: Die Galaxie ist so weit entfernt, dass ihr Licht über 12 Milliarden Jahre gebraucht hat, um zu uns zu gelangen. Das bedeutet: Wir sehen sie so, wie sie aussah, als das Universum gerade einmal 1,4 Milliarden Jahre alt war. Das Überraschende für die Forscher ist: Diese junge Galaxie ähnelt unserer Milchstraße. Das widerspreche den Theorien, dass alle Galaxien im frühen Universum turbulent und instabil waren. Alma steht in der Atacama-Wüste in den Anden.