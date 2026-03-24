Riesige Waldelefanten zogen einst durch Neumark-Nord. Ihre Zähne bewahren Spuren ihrer Wege und ihrer Jäger. Forscher entschlüsseln nun dieses uralte Archiv.

Das Gebiet Neumark-Nord in Sachsen-Anhalt zählt zu den wichtigsten europäischen paläontologischen Fundstellen des Europäischen Waldelefanten Palaeoloxodon antiquus. Dort wurden die fossilen Überreste von mehr als 70 Elefanten entdeckt, die in dieser Gegend einst von Neandertalern erlegt worden waren. Durch die große Anzahl gibt der Fundort einen Einblick in die Beziehung zwischen den großen Tieren und den Menschen des Pleistozäns – einer Eiszeit, die vor ungefähr 2,6 Millionen Jahren begann und vor etwa 11.700 Jahren endete.

Große Distanzen

Ein internationales Forschungsteam aus Deutschland, den Niederlanden und den USA hat jetzt die Zähne von vier der Elefanten genauer untersucht. Mit einem innovativen Ansatz rekonstruierten die Forscher das Wanderverhalten, die Ernährung und sogar das Geschlecht mehrerer Tiere. Isotopenanalysen entlang der Backenzähne zeigten, dass sich die Elefanten über mehrere Jahre hinweg in unterschiedlichen europäischen Regionen aufhielten.

„Dank Isotopenanalysen können wir die Bewegungen von Elefanten fast so nachvollziehen, als hätten wir ein Tagebuch ihrer Reisen, das über mehr als hunderttausend Jahre hinweg in ihren Zähnen konserviert worden ist“, erklärt Elena Armaroli von der Universität Modena und Reggio Emilia (Unimore) in Italien und Erstautorin der Studie.

Organisierte Jagd„Einige der untersuchten Elefanten waren Tiere, die sich nicht nur in einem Gebiet aufhielten“, erklärt Federico Lugli, außerordentlicher Professor an der Unimore. „Ihre Zähne zeigen, dass sie sehr große Distanzen zurücklegten – bis zu 300 Kilometer –, bevor sie das heutige Neumark-Nord erreichten. Dadurch können wir ihre Aktionsräume in ihrem Lebensraum rekonstruieren und verstehen, wie diese Tiere die Landschaft nutzten.“

„Ob Neumark ein Anziehungspunkt für Elefanten aus verschiedenen Regionen war, die sich hier versammelten, oder ob das Gebiet um Neumark die Heimatpopulation von Elefanten darstellte, deren Individuen das Gebiet zeitweise verließen, lässt sich allein anhand von Isotopen nicht bestimmen“, sagt der Co-Autor Thomas Tütken von der Arbeitsgruppe für Angewandte und Analytische Paläontologie der Johannes Gutenberg-Universität (JGU).

Das Forschungsteam identifizierte außerdem das Geschlecht der Elefanten: Es handelt sich um drei Bullen und – höchst wahrscheinlich – um eine Elefantenkuh. Zwei der Bullen zeigen Isotopensignaturen, die sich deutlich von denen unterschieden, die für die Gesteinsschichten in Neumark-Nord zu erwarten wären. Dies lässt darauf schließen, dass die Bullen – ähnlich wie das an heutige Elefanten tun – größere Territorien als die Elefantenkühe durchstreiften.

„Die Konzentration der Überreste und das Profil der Tiere deuten darauf hin, dass die Neandertaler die Elefanten nicht erlegt haben, weil es gerade eine günstige Gelegenheit gab. Alles deutet auf eine organisierte Jagd hin, bei der sogar solch riesige Beutetiere gezielt erlegt werden konnten. Dafür mussten die Neandertaler die Landschaft gut kennen, zusammenarbeiten und planen“, erläutert Elena Armaroli.

Kein bloßes Überleben

Die Studie markiere auch einen wichtigen methodischen Fortschritt, betont Federico Lugli. „Zum ersten Mal wurde Paläoproteomik bei Europäischen Waldelefanten angewandt, wodurch wir das Geschlecht einzelner Tiere anhand von Proteinen bestimmen konnten, die im Zahnschmelz erhalten sind“, erklärt er. Ziel der Forschungsprojekte ist es auch, die verschiedenen Dimensionen des ökologischen Fußabdrucks der Neandertaler genauer zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass Neandertaler als Jäger und Sammler aktiv waren, die innerhalb eines reichen Seeufer-Ökosystems agierten.

Der Fundort gibt Hinweise darauf, dass die Menschen Tierkörper organisiert an verschiedenen Stellen zerlegten und aus großen Säugetieren Fett in großem Maßstab gewannen. Außerdem verzehrten sie pflanzliche Nahrung wie Haselnüsse und Eicheln. Neandertaler scheinen die Ressourcen dieses Ökosystems immer wieder genutzt zu haben und veränderten möglicherweise sogar die Landschaft durch den Einsatz von Feuer. Dazu sind sie wahrscheinlich in größeren sozialen Gruppen organisiert gewesen, als bisher angenommen wurde.

„Was wir in Neumark-Nord sehen, ist kein Bild bloßen Überlebens, sondern das einer Population, die ihre Umwelt verstand und über einen Zeitraum von mindestens 2500 Jahren aktiv und auf komplexe Weise mit ihr interagierte“, erklärt Sabine Gaudzinski-Windheuser, Professorin für vor- und frühgeschichtliche Archäologie an der JGU und Leiterin des Archäologischen Forschungszentrums und Museums für menscheschliche Verhaltensevolution (Monrepos) in Mainz.