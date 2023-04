Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Mensch ist ein fettes Tier, sagt der Biomediziner Alexander Bartelt. Außerdem haben Rundliche eine höhere Lebenserwartung als dürre Schlankheitsfanatiker.

Herr Professor Bartelt, Sie retten die Ehre des Fetts. Und das in den bewegten Zeiten des Schlankheitswahns. Es steht sogar am Beginn allen Lebens – am Anfang war das Fett, könnte man sagen?

Das