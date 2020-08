Der Bodenverlust durch abfließendes Wasser könnte laut der Universität Basel in den nächsten 50 Jahren weltweit um 30 bis 66 Prozent zunehmen. Beschleunigt werde die Bodenerosion durch eine intensive Bewirtschaftung von Ackerflächen, Abholzung und Überweidung. Auch der Klimawandel spielt demnach eine Rolle: In Teilen der Welt sei durch die Erderwärmung mit zunehmenden Niederschlägen zu rechnen, die den Boden wegspülen, so die Forscher. Am anfälligsten für eine stärkere Bodenerosion sind der Studie zufolge tropische und subtropische Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen. Bild: Bodenerosion in Malawi nach starken Regenfällen und Überschwemmungen im Januar 2015.