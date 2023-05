Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Womöglich ist der Lockdown wirkungsloser geworden. Und ohne gute Schnelltests kann man das Virus kaum rechtzeitig aufspüren.

Es gibt so Geschichten, die werden immer öfter erzählt, auch in der Pfalz. Zum Beispiel die von den Freunden, die nur mit FFP2-Maske unterwegs sind, sich an alle Regeln halten und fleißig