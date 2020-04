Spuren eines 90 Millionen Jahre alten Waldbodens hat das Alfred-Wegener-Institut im westantarktischen Amundsenmeer entdeckt. In einem Sedimentbohrkern fanden sie einen Waldboden aus der Kreidezeit, der fast ursprünglich erhalten ist – einschließlich vieler Pflanzenpollen und -sporen sowie eines Wurzelnetzwerks. Der Fund belegt laut den Forschern, dass damals ein gemäßigter, sumpfiger Regenwald im Küstenbereich der Westantarktis wuchs und die Jahresdurchschnittstemperatur etwa 12 Grad Celsius betrug. Dieses außergewöhnlich warme Klima konnte nur entstehen, weil der antarktische Eisschild fehlte und die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre deutlich höher war als bislang vermutet, so die Forscher.