Impfkampagnen verfehlen oft ihr Ziel. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie in acht europäischen Ländern. Mehr als 10.000 ungeimpfte Erwachsene bekamen Mitte 2021 erst allgemeine Informationen über die Impfstoffe, dann erhielten sie eine von drei Botschaften mit Text und Bildern, die entweder auf die Risiken von Covid, die Vorteile des Geimpftseins oder auf die Freiheiten der coronafreien Zukunft abzielten.

Ergebnis: Nur in Deutschland und – deutlich schlechter – in Großbritannien ließen sich so die Impfquoten steigern. In allen anderen Ländern hatten die Botschaften keinen Effekt, Spanier und Italiener ließen sich danach sogar seltener impfen.

Die Datenauswertung zeigte, dass vor allem drei Faktoren ausschlaggebend sind für den Erfolg der Impfkampagnen: Wie sehr die Bürger der Regierung vertrauen, wie kompetent sie selbst in Gesundheitsfragen sind und wie groß der Anteil der Verschwörungstheoretiker in der jeweiligen Bevölkerung ist.

So ließen sich Männer mit geringem Bildungsgrad am ehesten von den Vorteilen in Alltag und Freizeit überzeugen. Ältere Menschen waren für alle Botschaften in der Tendenz weniger empfänglich als die Jüngeren.