Bis zu 54 Milliarden Bakterien pro Kubikzentimeter leben in gebrauchten Küchenschwämmen. Sie gehören zu den mikrobiell am dichtesten besiedelten Haushaltsgegenständen. Da sich darunter auch Krankheitserreger, wie Salmonellen oder Campylobacter-Bakterien befinden können, sind Spülschwämme in der Küche eigentlich hygienisch nicht sinnvoll. Trotzdem werden sie gern benutzt.

Die Hochschule Furtwangen hat jetzt untersucht, was neben den Bakterien – sie machen 98 Prozent aus – noch im Schwamm siedelt. 1,6 Prozent des gefundenen Erbguts stammte von Lebewesen mit echtem Zellkern wie Pilze, Algen oder Amöben; größtenteils wurden sie vermutlich beim Reinigen aufgenommen. 0,14 Prozent der Gensequenzen ließen sich Bakteriophagen zuordnen – Viren, die sich in Bakterien vermehren.

0,007 Prozent des Erbguts entfiel auf Archaeen, eine Schwestergruppe der Bakterien ohne echten Zellkern. Am häufigsten wurden salzliebende Archaeen gefunden, die in Salzseen, aber auch auf der menschlichen Haut vorkommen. Aus hygienischer Sicht gingen von den nichtbakteriellen Bewohnern im Schwamm keine besonderen Gesundheitsrisiken aus, beruhigen die Forscher.