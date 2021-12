Unsere Honigbiene – Apis mellifera – ist wahrscheinlich in Asien entstanden, von wo aus sie sich nach Afrika und Europa ausbreitete. Das belegen die Genanalysen eines internationalen Teams. Die Biene entstand demnach vor 8 Millionen Jahren, spaltete sich vor 2 bis 5 Millionen Jahren in mehrere Linien und vor 140.000 bis 280.000 Jahren in die heutigen Unterarten auf.