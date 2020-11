Welche Erkenntnisse für unser zukünftiges Arbeiten haben sich bisher aus dem Lockdown ergeben? Dieser Frage ist das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in einer webbasierten Befragung nachgegangen. Die Studie zeigt die derzeitige Arbeitssituation im Homeoffice und prognostiziert Veränderungen der Arbeitswelt.

Von Juliane Segedi

Schon vor der Corona-Pandemie war das Arbeiten von zu Hause aus in der Organisationskultur einiger Firmen fest verankert. Für andere Unternehmen war es hingegen komplettes Neuland. Ob in der digitalen Transformation schon vorangeschritten oder auch nicht – für alle Betriebe stellte der Lockdown und der plötzlich damit verbundene flächendeckende Einsatz des Homeoffice eine große Herausforderung dar.

Aus dieser Ausnahmesituation haben die Forscher wichtige Schlüsse für die Gestaltung der künftigen Arbeitswelt ziehen können. Die Forscher sind überzeugt, dass der Vergleich zwischen den zwei Arbeitsmodellen Homeoffice und Arbeiten im Büro zum ständigen Begleiter werden und somit zu einer Entscheidung für einen Arbeitsort beitragen wird. Daher sei es wichtig, künftig die zwei Arbeitsmodelle möglichst erfolgversprechend zu vereinen und dadurch möglichst die Vorteile beider Arbeitswelten zu nutzen.

Homeoffice kein Selbstläufer

Durch das Homeoffice bieten sich nicht nur den Unternehmen, sondern auch den Arbeitnehmern neue Möglichkeiten der räumlichen und zeitlichen Flexibilität. Vor allem die räumliche Unabhängigkeit fördert dabei die Kreativität und Produktivität. Schaut man sich diese Erfolgsfaktoren jedoch im Zeitverlauf an, zeigt sich Folgendes: In den ersten vier Wochen im Homeoffice scheint es einen Mangel an ausreichenden Informationen und eine geringere Arbeitsleistung gegeben zu haben. Im weiteren Verlauf der Pandemie stiegen beide Faktoren zunächst an und nahmen dann wieder ab. Dies zu verhindern, bleibe eine Aufgabe.

Wenig konzentriert im Büro

Ihrer eigenen Einschätzung nach können Mitarbeiter im Homeoffice und im Büro ähnlich produktiv arbeiten. Trotzdem ist nicht jeder Arbeitsort für jede Tätigkeit gleich gut geeignet. „Vor allem die konzentrierte Einzelarbeit kann im Homeoffice deutlich besser klappen, was auf einen Mangel an Möglichkeiten zur Konzentration im Büro hinweist. Hier gibt es also einen konkreten Handlungsbedarf“, so Milena Bockstahler vom IAO.

Für eine gute Konzentration sind jedoch noch weitere Faktoren im Homeoffice relevant. So zeigt sich vor allem ein Unterschied in der Arbeitsleistung zwischen Personen, die Familienangehörige betreuen, und denen, die keine Betreuungsaufgabe haben. Die Personen mit zusätzlicher Belastung sind nicht nur weniger produktiv, sondern arbeiten auch häufiger außerhalb der geregelten Arbeitszeit.

Voraussetzungen schaffen

Anforderungen an das Büro von heute wurden durch neu entstandene Bedürfnisse ergänzt. Nur wenn diese Anforderungen erfüllt werden, stellt das Büro eine geeignete Alternative zum Homeoffice dar. Es müssen also an beiden Orten die besten Voraussetzungen für unterschiedliche Tätigkeiten geschaffen und die jeweiligen Vorteile der Arbeitsmodelle stärker genutzt werden.