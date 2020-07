Große Edelsteine wie der 45,52 Karat schwere Hope-Diamant (Bild) kommen laut dem Gemological Institute of America aus tieferen Schichten des Erdmantels als die meisten anderen Diamanten, die in 150 bis 200 Kilometer Tiefe entstehen. Hochkaräter stammten aus mindestens 660 Kilometern Tiefe, wie Mineraleinschlüsse zeigten, so die Forscher.