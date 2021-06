Die Heimatverbundenheit ist im Saarland am stärksten, gefolgt von Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Bayern. Am wenigsten Wurzeln haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Berlin. Das zeigt eine Telefonbefragung von 4500 Teilnehmern der Jacobs University Bremen. Generell sei in städtischen Räumen die Heimatverbundenheit eher gering. Wo viele im produzierenden Gewerbe beschäftigt sind, sei sie eher hoch, sagen die Forscher. Noch wichtiger sei die Sesshaftigkeit: Je weniger mobil die Menschen sind, desto mehr hängen sie an ihrer Heimat.