Handys sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Gerade bei Kindern und Jugendlichen kann die vermehrte Nutzung des beliebten Kommunikations- und Spielgerätes jedoch in mehrerlei Hinsicht problematisch sein.

So wird die von Handys ausgesandte Strahlung zu großen Teilen vom Kopf absorbiert und kann sich unter anderem auf den Stoffwechsel und Verarbeitungsprozesse im Gehirn auswirken.

Ein Forscherteam der Universität Lübeck hat sich nun damit auseinandergesetzt, ob ein direkter Zusammenhang zwischen Handystrahlung und Nahrungsaufnahme besteht. Aus früheren Studien war bereits bekannt, dass elektromagnetische Strahlung bei Ratten zu einer erhöhten Nahrungsaufnahme führt.

Energiestoffwechsel steigt

Für die Studie wurden 15 junge Männer im Abstand von zwei Wochen insgesamt dreimal einbestellt. Im Experiment wurden die Probanden dann mit zwei verschiedenen Handys als Strahlungsquelle bestrahlt beziehungsweise einer Scheinbestrahlung als Kontrolle ausgesetzt. Im Anschluss durften sich die Probanden für eine bestimmte Zeit an einem Buffet bedienen. Gemessen wurde die spontane Nahrungsaufnahme, der Energiestoffwechsel des Gehirns anhand von Phosphor-Magnetresonanz-Spektroskopie (MRS) sowie verschiedene Blutwerte vor und nach der Bestrahlung.

Die Strahlung führte bei fast allen Probanden zu einer Erhöhung der Gesamtkalorienzufuhr um 22 bis 27 Prozent durch die jeweiligen Versuchshandys. Die Blutanalysen zeigten darüber hinaus, dass dies vor allem durch eine vermehrte Kohlenhydrat-Aufnahme verursacht wurde. Aufgrund der Messungen gehen die Forschenden davon aus, dass der Energieumsatz im Gehirn durch den Einfluss der Handystrahlung gesteigert wurde.

Erkenntnisse für Adipositasforschung

Das Forschungsteam schließt aus diesen Ergebnissen, dass Handystrahlen nicht nur einen potenziellen Faktor für übermäßiges Essen beim Menschen darstellen, sondern dass sie auch die Energiehomöostase, also das Gleichgewicht der Funktionen des Gehirns, beeinflussen. Diese Erkenntnisse könnten nach Auffassung der Wissenschaftler neue Wege für die Adipositas- und andere neurobiologische Forschungen eröffnen. Insbesondere in Bezug auf Kinder und Jugendliche wird der Einfluss von Handystrahlung auf das Gehirn und das Essverhalten wohl mehr in den Fokus der Forschung rücken.