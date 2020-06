Menschen, die sich durch das Coronavirus stärker bedroht fühlen und deren Persönlichkeit durch ein besonders hohes Maß an Emotionalität und Gewissenhaftigkeit geprägt ist, haben im März öfter Toilettenpapier gehortet als ihre Mitmenschen. Zu diesem Schluss kommt Theo Toppe vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, das in Leipzig ansässig ist. Nach der schnellen Verbreitung von Covid-19 in Europa und Nordamerika im März 2020 begannen viele Menschen damit, Waren wie Toilettenpapier zu horten. „Einige Unternehmen berichteten von einem Anstieg der Toilettenpapierverkäufe um bis zu 700 Prozent, obwohl die Regierung dazu aufgefordert hatte, von Panikkäufen abzusehen“, so Toppe. Er widmete sich mit seinem Team der Frage, was Menschen charaktierisiert, die in einer solchen Ausnahmesituation zum „Hamstern“ neigen.

Für die Studie befragten die Forschenden 1029 Erwachsene aus 35 Ländern, die sie über die sozialen Medien rekrutiert hatten. Zwischen dem 23. und dem 29. März füllten die Teilnehmenden einen Persönlichkeitstest aus, der sechs große Persönlichkeitsbereiche umfasst. Darüber hinaus machten sie Angaben über ihren demografischen Hintergrund, wie stark sie sich durch das Coronavirus bedroht fühlten, ihr Quarantäneverhalten und ihren Toilettenpapierverbrauch der zurückliegenden Wochen.

Auch Ältere kaufen häufig auf Vorrat

Der zuverlässigste Indikator für eine Toilettenpapierbevorratung war, wie stark sich jemand durch die Pandemie bedroht fühlte; Menschen, die sich stärker bedroht fühlten, neigten dazu, mehr Toilettenpapier zu horten. Etwa 20 Prozent dieses Effekts waren auf das Persönlichkeitsmerkmal Emotionalität zurückzuführen: Menschen, die im Allgemeinen besonders besorgt und ängstlich sind, fühlen sich auch durch das Virus bedrohter und bevorraten sich eher mit Toilettenpapier. Auch die Persönlichkeitsdomäne der Gewissenhaftigkeit, zu der Merkmale wie Organisation, Fleiß, Perfektionismus und Vorsicht gehören, hatte Einfluss auf das Bevorratungsverhalten. Außerdem scheint das Alter eine Rolle zu spielen, wenn es um Hamsterkäufe geht. Ältere Menschen horteten der Studie zufolge mehr Toilettenpapier als jüngere, Amerikaner größere Mengen als Europäer.

Die Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die untersuchten Variablen nur etwa zwölf Prozent der Unterschiede hinsichtlich der Toilettenpapierbevorratung erklären, was darauf hindeutet, dass einige psychologische Erklärungen und situative Faktoren wahrscheinlich nicht berücksichtigt wurden. „Die subjektive Bedrohung durch Covid-19 scheint ein wichtiger Auslöser für die Bevorratung mit Toilettenpapier zu sein. Von einem umfassenden Verständnis dieses Phänomens sind wir jedoch noch weit entfernt“, so Theo Toppe.