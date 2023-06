Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hagel ist in Mitteleuropa das Naturereignis, das den größten Schaden anrichtet. Vor allem die Zerstörungen an Gebäuden nehmen zu. Das liegt nicht nur daran, dass die Hagelkörner immer größer werden, sondern vor allem auch an der modernen Bauweise. Deshalb dringend gesucht: Eine Methode, mit der sich Hagelstürme schnell und präzise vorhersehen lassen. Aber das ist gar nicht so einfach.

Das Jahr 2013 wird Klimaforscher Michael Kunz vom Karlsruher Institut für Technologie nie vergessen. Denn sein Spezialgebiet ist Hagel. Und Hagelkörner in der Größe