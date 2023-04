Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ganz oben in der Baumspitze sitzt ein kleiner Vogel und zwitschert sein munteres Lied. Es ist ein Hänfling. Wegen der roten Brust und Stirn wird er auch „Bluthänfling“ genannt. Natürlich hat er keine Ahnung davon, was über ihn und seine Artgenossen in einem alten Lexikon berichtet wird: Er lasse sich leicht in Käfigen halten.

In früheren Jahrhunderten hielt man Singvögel oft als „Stubenvögel“. Du fragst dich vielleicht, wo man die Tiere herbekam. Aber es war damals noch nicht verboten,