Mit einer Mundspülung zu gurgeln reicht, um Coronaviren in Mund und Rachen unschädlich zu machen. Womöglich lässt sich so das Übertragungsrisiko etwa beim Zahnarzt kurz senken. Das leiten deutsche Forscher aus Reagenzglastests ab: Sie mischten normale Mundspülungen mit Viruspartikeln und einer Substanz, die den Speicheleffekt nachstellt. Das Ganze wurde 30 Sekunden geschüttelt, um ein Gurgeln zu simulieren. Vor einer Infektion schütze das aber nicht, warnen die Wissenschaftler. Am Menschen erprobt ist es auch nicht.