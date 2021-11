Nicht nur das Verbreitungsgebiet der großen asiatischen Flussschildkröte Batagur trivittata (Bild) ist um mindestens 90 Prozent geschrumpft. Insgesamt sind 171 von weltweit 357 Schildkrötenarten bedroht, zeigt eine Zusammenstellung der Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen in Dresden. Besonders große Arten, die auf spezielle Lebensräume angewiesen sind, trifft es, sagen die Forscher. Darunter alle großen asiatischen Schildkrötenarten, die ursprünglich in Flussmündungen oder Flüssen verbreitet waren. Ihre Lebensräume werden immer kleiner, die Eier werden von Menschen geplündert und die großen Tiere bis heute geschlachtet, um sie zu essen. Schildkröten gehörten damit zu den am stärksten gefährdeten Wirbeltieren – nur Menschenaffen tauchen prozentual häufiger in der Liste der bedrohten Arten auf.