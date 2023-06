Mit modernen medizinischen Methoden hat das Deutsche Archäologische Institut erstmals Knochen von zwölf Händen untersucht, die bei einer Schlacht im pharaonischen Ägypten als Trophäen abgetrennt wurden.

Mit modernen medizinischen Methoden hat ein Team des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) erstmals Knochen von zwölf Händen untersucht, die bei einer Schlacht im pharaonischen Ägypten als Trophäen abgetrennt wurden. Die zwölf rechten Hände waren bei Ausgrabungen in einem Palast der Hyksoszeit (circa 1640-1530 vor Christus) im nordöstlichen Nildelta entdeckt worden und stammen von elf männlichen und einer wahrscheinlich weiblichen Person im jungen Erwachsenenalter.

Das Abhacken der rechten Hand sei in vielen Kulturen und Zeiten ein Akt der Bestrafung und Machtdemonstration. „Schon im Alten Ägypten finden sich in Gräbern hoher Militärs und auf Tempelwänden Darstellungen, in denen dem Pharao die abgeschlagenen Hände der besiegten Feinde präsentiert werden. Es sind stereotype Szenen der Kriegssymbolik, die große Haufen menschlicher Hände zeigen“, berichten die Wissenschaftler.

Finger weit gespreizt

Bei Ausgrabungen in der ehemaligen Hyksos-Hauptstadt Avaris/Tell el-Daba stieß ein Grabungsteam des Österreichischen Archäologischen Instituts (ÖAI) 2011 zum ersten Mal auf zwölf abgetrennte rechte Hände, verteilt auf drei Gruben im Vorhof des Thronsaals. Die Hände waren mit weit gespreizten Fingern meist mit der Handfläche nach unten vergraben worden. Doch die Details, von wem die Hände stammen, wie der Akt der Verstümmlung vollzogen wurde und wie die Hände behandelt wurden, blieben bisher unklar.

Umfangreiche Untersuchungen des DAI-Labors für prähistorische Anthropologie liefern nun erstmals fundierte Erkenntnisse. „Wir konnten zeigen, dass die Hände nach dem Tod vermutlich noch auf dem Schlachtfeld abgehackt wurden. Anschließend hat man sie sauber präpariert und von möglichen Resten des Unterarms befreit. Dies erfolgte mir größter Sorgfalt, ohne Schäden an den Handknochen selbst zu verursachen“, so Julia Gresky, die die Untersuchung leitete. Für die rituelle Bestattung im Palast wurden die Finger weit gespreizt. „Dies sollte die Hände – und somit die besiegten Feinde – noch eindrucksvoller und größer aussehen lassen und dem klassischen Prototyp einer Hand entsprechen“, erläutert sie.

In Zeremonie gezeigt

Die Anordnung der Hände zeige hingegen kein besonderes Muster. Manche waren einzeln, manche lagen in einer kleineren Gruppe übereinander. Höchstwahrscheinlich wurden die Hände als Kriegstrophäen dem Pharao in einer öffentlichen Zeremonie präsentiert und anschließend vergraben.