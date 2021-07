Bei Zöliakie-Patienten löst das Klebereiweiß Gluten Entzündungen im Dünndarm aus. Sie müssen daher auf glutenhaltige Lebensmittel wie etwa Weizen verzichten. Forscher der Universität Mainz haben nun ein Medikament zur Behandlung von Zöliakie entwickelt: In ersten klinischen Studien mit 160 Patienten zeigte sich, dass der Wirkstoff ZED1227 die Dünndarmschleimhaut schützt und die Entzündung, Erkrankungssymptome sowie die Lebensqualität der Betroffenen verbessert. Bei Zöliakie-Patienten reagiert das Gluten mit dem Enzym Transglutaminase (TG2), was Entzündungen in der Darmschleimhaut fördert. ZED1227 hemmt das Enzym. Bis zur Zulassung sind weitere Studien nötig.