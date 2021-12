Der neu entdeckte Planet GJ367 b ist laut einem internationalen Forscherteam ein Fliegengewicht. Halb so schwer und kleiner als die Erde, braucht er nur acht Stunden, um seinen Stern zu umkreisen. Seiner Sonne – einem roten Zwerg, halb so groß wie unsere Sonne – ist er damit so nah, dass es an seiner Oberfläche 1599 Grad Celsius heiß wird. Als Gesteinsplanet gehört er zu den erdähnlichen Planeten. Die hohe Dichte weise auf einen Eisenkern hin. Darin ähnele er Merkur, sagen die Experten.