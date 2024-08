Umfassende Untersuchungen des Berliner Abwassers über 17 Monate hinweg zeigen, dass man so die Ausbreitung von Krankheitserregern überwachen und Ausbrüche vorhersagen kann.

Dass Gesundheitsbehörden das städtische Abwasser überwachen, um bestimmte Mikroben wie Polioviren oder Sars-CoV-2 aufzuspüren, ist nicht neu. Eine umfassende Kontrolle, die zusätzlich auf bislang unentdeckte und somit unbekannte Viren abzielt, ist dagegen in den meisten Orten der Welt nicht die Norm. Ein Team des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft hat Abwasser der Hauptstadt auf die genetische Zusammensetzung hin untersucht und dabei unter anderem Tausende neuer Viren entdeckt.

Regelmäßige Kontrollen könnte es künftig öfter geben. „Denn Abwasser ist eine wahre Fundgrube für Daten zu Viren in unserer unmittelbaren Umgebung“, erläutert Teamleiter Markus Landthaler. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler analysierten Proben aus einer Berliner Kläranlage mithilfe einer Technologie, die alle Viren im Wasser umfassend untersuchen konnte: von der Bestimmung von Virusvarianten bis hin zur Nachverfolgung einzelner Buchstabenänderungen im Erbgut.

Je nach Jahreszeit andere Krankheitserreger

„Wir fanden zuverlässig alltägliche Viren wie RSV, ein Erreger von akuten Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege, und Grippe und konnten die saisonale Ausbreitung der Varianten nachvollziehen. Je nach Jahreszeit konnten wir typische Besucher im Abwasser nachweisen. Viren, die Spargel infizieren, tauchten im Frühjahr auf, Weintrauben-Viren im Herbst und solche, die es auf Wassermelonen oder die Berliner Mücken abgesehen haben, im Sommer“, berichtet der Delbrück-Professor.

Die weit verbreiteten Astroviren, die beim Menschen den Magen-Darm-Trakt befallen, wurden genauer angeschaut. Die Forscher verglichen, welche Mutationen im viralen Genom im Berliner Abwasser vorkamen und welche anderswo gefunden worden waren. Sie entdeckten Tausende neuartiger Viren und erweiterten das allgemeine Wissen um die virale Artenvielfalt. Die Daten brachten zudem Hunderte Enzyme ans Licht, die potenziell in der Biotechnologie nützlich sein könnten.

„Die Überwachung des Abwassers hat ungeheures Potenzial. Denn Sequenzierungen werden billiger. Und mit den Maschinen werden sich auch die Bioinformatik-Werkzeuge verbessern, die wir für die Analyse dieser Daten brauchen“, sagt Landthaler.

Die Forschung an den Abwasserproben hatte während der Corona-Pandemie begonnen. Dank einer Kooperation mit den Berliner Wasserbetrieben hatte die Arbeitsgruppe von Markus Landthaler Proben aus einer Berliner Kläranlage bekommen. So konnte das Team die Verbreitung und die Wellen der SARS-CoV-2-Varianten verfolgen. Als die Pandemie abebbte, beschlossen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die zwischen März 2021 bis Juli 2022 gesammelten Proben erneut zu untersuchen. „Wir waren neugierig, was da noch zu finden ist. Wir hatten hier ja ein sehr umfassendes Set an Daten, das in seiner Tiefe und Zeitspanne einzigartig ist“, sagt Emanuel Wyler, Erstautor der Studie.

Das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (Max Delbrück Center) gehört zu den international führenden biomedizinischen Forschungszentren.