122 Menschen bekommen drei Jahre lang ein bedingungsloses Grundeinkommen. Eine Studie soll klären, was sie ohne Geldsorgen anders machen. Doch wie aussagekräftig ist der Feldversuch?

Viele würden anders leben, wären sie nicht auf ihr Gehalt angewiesen. Das zumindest behaupten Umfragen. Doch wer für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, der gehört eher zu den Jungen, Gebildeten, politisch links Orientierten – und verdient eher mäßig.

Das Geld ohne Verpflichtung wurde bisher in keinem Land eingeführt. In der Schweiz gab es dazu 2016 einen Volksentscheid, in dem sich die Mehrheit dagegen aussprach. Die einen sehen das Staatsgeld als Gegenmittel zum Burnout, die anderen als Freifahrtschein für die Faulen.

Verfechter sind überzeugt: Ein Grundeinkommen fördert sinnstiftende Arbeit und soziales Engagement und macht den Kopf frei für die großen Fragen unserer Zeit. Anhänger der Idee glauben auch, das Grundeinkommen könnte Neid, Abstiegsangst und empfundene Ungerechtigkeit mindern und so dem Populismus den Nährboden entziehen.

Eine realitätsferne Utopie?

Kritiker dagegen befürchten, dass Geld fürs Nichtstun dazu führt, dass ein Großteil der Leute aufhört zu arbeiten und die Idee am Ende der Wirtschaft schadet. Zudem stellt sich die Frage: Wie soll das finanziert werden? Ist es eigentlich nichts als eine realitätsferne Utopie?

Forschung zu diesem Thema gibt es bislang kaum. Den ersten großen europäischen Feldversuch machten die Finnen. 2000 zufällig ausgewählte Arbeitslose bekamen in den Jahren 2017 und 2018 steuerfrei und unabhängig von anderen Einkommensquellen 560 Euro im Monat – in etwa so viel wie das Arbeitslosengeld.

Der Unterschied: Die Zahlungen waren an keinerlei Bedingungen geknüpft. Es stand den Beziehern frei, ihre staatliche Zuwendung durch Jobs aufzubessern. Davon erhofften sich die Macher, dass die Empfänger sich stärker um eine Stelle bemühen und auch vorübergehend schlecht bezahlte Arbeit annehmen würden. Denn der kleine Extraverdienst wurde nicht verrechnet.

Doch das passierte nicht: Das Grundeinkommen sorgte keineswegs für mehr Beschäftigung. Allerdings fühlten sich die Erwerbslosen, die das Geld einfach so bekamen, glücklicher und waren weniger gestresst als die Jobsuchenden mit der staatlichen Stütze. Der finnischen Regierung genügte das allerdings nicht. Sie ließ den Test auslaufen.

Ein ähnlicher Versuch fand 2018 und 2019 in der niederländischen Stadt Utrecht statt. Projekte dieser Art sagen allerdings wenig aus über die Auswirkungen eines echten bedingungslosen Grundeinkommens. Dafür müsste man nicht nur Arbeitslose, sondern Menschen in verschiedensten Lebensumständen beobachten.

Was tun wir, wenn wir nichts müssen?

Einen solchen Versuch unternahm Kanada 1974 in der Kleinstadt Dauphin mit dem bisher größten Forschungsprojekt. Beim „Mincome“-Experiment zahlte die linksliberale Regierung jedem Haushalt des abgeschiedenen Städtchens ein Salär, das etwa der Hälfte des damaligen mittleren Familieneinkommens entsprach. Jeder hinzuverdiente Dollar senkte das Gratisgehalt um 50 Cent.

Der zunächst für acht Jahre veranschlagte Versuch wurde wegen wirtschaftlicher Turbulenzen nach vier Jahren abgebrochen. Was blieb, waren die gesammelten Daten: Während des Großversuchs war es zu deutlich weniger Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten gekommen. Außerdem hatten mehr Jugendliche ihren Highschool-Abschluss gemacht als vorher und nachher.

Jetzt führen deutsche Forscher selbst einen Test durch. Sie wollen herausfinden: Was tun wir, wenn wir nichts müssen? Initiator ist der Verein „Mein Grundeinkommen“, der bereits seit 2014 regelmäßig Zahlungen verlost. Über 600 Deutsche haben so schon ein Jahr lang monatlich 1000 Euro erhalten. Finanziert wird das über Crowdfunding: Immer wenn durch private Spenden 12.000 Euro zusammen sind, erhält jemand aus dem Pool die Finanzspritze.

Das Gefühl, das Leben selbst in der Hand zu haben

Für den Gründer des Vereins Michael Bohmeyer fing alles mit einer jährlichen Gewinnausschüttung aus einem seiner Unternehmen an. Die regelmäßigen Einkünfte empfand er als finanzielle Befreiung und ist seither Feuer und Flamme für die Idee.

„Wir haben gelernt, dass die Menschen gar nicht faul werden“, sagt der 36-Jährige. Stattdessen seien die Gewinner zufriedener mit ihrer Arbeit als zuvor, fänden Jobs, die besser zu ihnen passten, machten sich selbstständig oder bildeten sich weiter. „Sie haben das Gefühl, das Leben jetzt selbst in der Hand zu haben. Ein Ohnmachtsgefühl wich einem Aufbruchgefühl. Wir würden gerne wissen, ob sich dieses individuelle Gefühl des Aufbruchs auf eine ganze Gesellschaft übertragen lässt.“

Die erste deutsche Langzeitstudie begann mit ihren Vorbereitungen am 18. August 2020. Soziologen, Psychologen und Verhaltensökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn und der Universität Köln begleiten das soziale Experiment. Der Plan: Eine Gruppe von Menschen soll drei Jahre lang monatlich 1200 Euro erhalten.

Zwei Millionen Deutsche bewarben sich

Die Wissenschaftler untersuchen in dieser Zeit Verhalten und Wohlbefinden der Bezieher. Parallel dazu wird eine Kontrollgruppe ohne Grundeinkommen mit 1380 Teilnehmern genauso intensiv begleitet. Für die Rekrutierung eines Pools von einer Million Menschen hatten die Organisatoren drei Monate veranschlagt. Am Ende reichten drei Tage. Insgesamt bewarben sich über zwei Millionen Deutsche.

Die Stichprobe soll repräsentativ sein, also die Bevölkerung in wesentlichen Punkten wie Alter, Geschlecht, Verdienst und Familienstand abbilden. Deshalb wählen die Fachleute aus den mehr als zwei Millionen Kandidaten rund 1500 geeignete aus. Am Ende entscheidet der Zufall, wer zu den 122 Alimentierten gehört und wer zur Kontrollgruppe.

122 Teilnehmer erscheinen vergleichsweise wenig. „Das hat praktische Gründe der Finanzierbarkeit“, erklärt Studienleiter Jürgen Schupp. Der Sozialwissenschaftler leitete zuvor jahrelang das Sozio-oekonomische Panel, die größte regelmäßige repräsentative Befragung in Deutschland. „Wir beziehen das Geld für die Grundeinkommenszahlungen aus privaten Spenden. Über den Zeitraum der drei Jahre werden so schon mehr als fünf Millionen Euro ausgezahlt.“

Die kleine Stichprobe hat einen großen Nachteil. „Je weniger Versuchspersonen, desto schwieriger ist es, kleine Effekte zu entdecken“, gibt Henning Lohmann zu bedenken, Professor für Soziologie und empirische Methoden der Sozialforschung an der Universität Hamburg.

Wer reduziert seine Arbeitszeit, wer kündigt?

Es komme unter anderem darauf an, wie stark sich die Teilnehmer in einem Merkmal unterscheiden, erklärt Lohmann. Fällt das weit auseinander, wären kleine Veränderungen bei kleinen Stichproben statistisch schwerer nachweisbar als bei ähnlicheren Gruppen.

Allerdings: Bestätigt das Experiment, dass sich die Zahlungen auf das Leben der Menschen auswirken, kann man davon ausgehen, dass es sich um einen wichtigen Zusammenhang handelt. Wie groß eine Veränderung sein muss, damit sie sichtbar wird, sei nicht pauschal zu beantworten, sagt Lohmann. Er hält das Vorgehen trotzdem für vertretbar: „Die Wissenschaftler haben eine sehr große Gruppe zur Verfügung, aus der sie geeignete Teilnehmer auswählen können.“

Barbara Felderer vom Mannheimer Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, die nicht an der Studie beteiligt ist, sieht eine weitere Schwierigkeit: Die Tatsache, dass sich die Teilnehmer selbst bewerben konnten, „kann zu systematischen Verzerrungen in den Daten führen“, betont die Statistikerin. „Es könnten sich beispielsweise vermehrt Menschen mit geringem Einkommen melden oder solche, die dem bedingungslosen Grundeinkommen von vornherein sehr positiv gegenüberstehen.“

Studienleiter Jürgen Schupp interessiert demgegenüber vor allem das berufliche Verhalten der Teilnehmer: Wer reduziert seine Arbeitszeit? Wer kündigt? Wer wechselt den Job? Und wagen mehr Leute den Schritt in die Selbstständigkeit?

Ein Team um Susann Fiedler vom Bonner Max-Planck-Institut wird die psychologischen Auswirkungen des Grundeinkommens untersuchen. Sind die Bezieher weniger gestresst? Treffen sie gar klügere Entscheidungen? „Sobald man unter Druck steht – sei es durch fehlende finanzielle Mittel oder Zukunftssorgen –, gehen kognitive Kapazitäten verloren“, erklärt die Psychologin.

Und wer spart das Gratisgehalt für den Urlaub?

Doch eins ist schon jetzt klar: Auf viele drängende Fragen wird das 1200-Euro-Experiment keine Antworten liefern: „Wie sich die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens auf Ladenpreise, Mieten und den Arbeitsmarkt auswirken würde, bleibt offen“, räumt Jürgen Schupp ein.

Ein weiterer blinder Fleck ist, wie gut die Studie die Bedingungen derjenigen Wirklichkeit abbildet, auf die sie Rückschlüsse ziehen soll. Denn anders als beim echten Grundeinkommen sind die Zahlungen befristet. Spätestens nach drei Jahren versiegt die Geldquelle.

Kritiker gehen deshalb davon aus, dass daher die wenigsten den Job ganz aufgeben werden. Viele könnten das Gratisgehalt einfach sparen oder in lang ersehnte Anschaffungen oder Urlaube investieren.

Dazu kommt, dass die Teilnehmer das Geld womöglich anders verwenden, wenn sie wissen, dass sie von den Forschern abgefragt werden, wofür sie ihr Grundeinkommen ausgegeben haben, und dass ihr Verhalten künftige politische Entscheidungen zugunsten oder gegen eine bedingungslose Pauschalzahlung beeinflussen könnte.

Und noch einen entscheidenden Unterschied gibt es: Die Versuchspersonen erhalten als Einzige in ihrem Umfeld ein Gratisgehalt. Damit fühlt sich das Geld auf dem Konto eher an wie ein Lottogewinn und weniger wie eine Basisversorgung, die der ganzen Gesellschaft dienen soll.