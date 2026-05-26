Sternenhimmel: Satelliten unterstützen bei Gesundheitsschutz

Vom Frühjahr bis zum Sommer nimmt die UV-Strahlung deutlich zu. Dieser potenziell gesundheitsschädliche Anteil des Sonnenlichts kann mancherorts sehr intensiv sein. Über die aktuellen UV-Werte und -Prognosen informieren verschiedene Dienste, die sich nicht zuletzt auf Satellitendaten stützen.

Im deutschen Sommer sind die Nächte mit teilweise weniger als acht Stunden besonders kurz und die Tage dementsprechend lang. Von Anfang Juni bis Anfang Juli wird es in der Pfalz nachts nicht einmal ganz dunkel – das in der Atmosphäre gestreute Restlicht der Sonne wird als Mitternachtsdämmerung bezeichnet. Und zur Mittagszeit steht unser Stern mit einem Winkel von bis zu 64 Grad (Beispiel Ludwigshafen) hoch am Himmel. Die Gefahr eines Sonnenbrands und anderer Hautschäden ist dann besonders groß.

Ursächlich für die sonnenlichtbedingten Veränderungen der Haut, die bis hin zu verschiedenen Krebsformen reichen, ist die UV-Strahlung. Damit ist der Anteil des Sonnenlichts gemeint, dessen Wellenlängen zwischen 100 und 380 Nanometer (Milliardstel Meter) liegen. UV steht dabei für ultraviolett und bedeutet „jenseits von Violett“. Denn die Strahlung mit der kürzesten Wellenlänge, die wir gerade noch mit unseren Augen wahrnehmen können, ist von violetter Farbe (über 380 bis 425 Nanometer, kurz nm).

Es gibt drei Arten von UV-Strahlung: UV-A- (315-380 nm), UV-B- (280-315 nm) und UV-C-Strahlung (100-280 nm). Letztere ist am energiereichsten und wird komplett von der Erdatmosphäre absorbiert, insbesondere im Bereich der sogenannten Ozonschicht in einer Höhe von rund 15 bis 30 Kilometer. Die UV-A-Strahlung hingegen dringt vollständig bis zur Erdoberfläche durch, die UV-B-Strahlung nur teilweise.

Die Intensität der bodennahen UV-Strahlung wird unter der Führung des Bundesamtes für Strahlenschutz durch ein UV-Messnetz bestimmt, das deutschlandweit mehr als 40 Stationen umfasst. Die Ergebnisse veröffentlicht die Behörde online in Form von UV-Index-Angaben (https://www.bfs.de). UV-Index-Werte von 1 und 2 gelten als niedrig, von 3 bis 5 als mittel, von 6 und 7 als hoch, von 8 bis 10 als sehr hoch und ab 11 als extrem. Ab Werten von 3 sollten Haut und Augen vor dem Sonnenlicht geschützt werden.

Für unsere Breiten sind winterliche UV-Index-Werte von 1 bis 2 typisch, während im Sommer regelmäßig Werte von 8 und mehr erreicht werden. Die große Spannbreite erklärt sich durch den unterschiedlich langen Weg, den das Sonnenlicht im Sommer und Winter durch die Atmosphäre zurücklegt: Ende Dezember steht in Ludwigshafen die Sonne zur Mittagszeit nur 17 Grad hoch am Himmel und von Mitte Mai bis Ende Juli erreicht sie Winkel von mehr als 60 Grad.

Seit einigen Jahrzehnten kommt es immer wieder zu lokal deutlich erhöhten UV-Belastungen. Ein Grund dafür ist der Abbau der schützenden Ozonschicht insbesondere über dem Süd-, aber auch über dem Nordpol. Verschiedene Satelliten liefern aktuelle Daten zum Zustand der Ozonschicht (https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov). Satelliten haben ebenfalls zur Entdeckung des sogenannten Ozonlochs über der Antarktis in den 1980er-Jahren beigetragen. Seit die Herstellung der Ursache des massiven Ozonabbaus, Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), verboten ist, erholt sich die Schutzschicht langsam wieder.

Drei Planeten auf einen Streich

Von den Planeten zeigen sich im Juni fast alle. Die Ausnahme ist Uranus, der sich in der Nähe der Sonne befindet und für uns deshalb nicht zu erkennen ist. Merkur, Venus und Jupiter lassen sich abends erspähen; zudem erscheinen die ersten beiden am 16. beziehungsweise 17. Juni jeweils neben dem Mond. Schon am 9. Juni begegnen sich Venus und Jupiter ganz nah. Am 12. Juni kommt es dann zum Zusammentreffen aller drei Planeten. Merkur und Jupiter entziehen sich jedoch schon wenige Tage darauf wieder gänzlich unserem Blick (Stichwort Sonnennähe).

Mars, Saturn und Neptun ziehen morgens ihre jeweilige Bahn am Firmament. Während Mars und Neptun erst ab dem Monatsende gut zu beobachten sind, zeigt sich Saturn bereits ab Monatsanfang in ordentlichem Licht. Und klar: Im Juni ist auch das „Sommerdreieck“ aus den Sternen Wega im Sternbild Leier, Deneb im Schwan und Atair im Adler einen Blick wert.