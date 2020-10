Das Humane Papillomvirus (HPV) kann bei Frauen Gebärmutterhalskrebs auslösen. Doch der Typ HPV-16 führt bei Männern in sehr seltenen Fällen auch zu Tumoren im hinteren Drittel der Zunge und in den Mandeln. Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg und australische Kollegen haben jetzt entdeckt, dass es womöglich eine Art Früherkennung gibt. Im Blut von 617 Männern suchten sie nach Antikörpern gegen Virus-Eiweiße, die entstehen, wenn HPV sich vermehrt. Ein Proband, der Antikörper gegen vier Proteine hatte, war tatsächlich erkrankt.