Bootsverkehr und das Picknicken, Feiern und Liegen an den Ufern haben die negativsten Auswirkungen auf die Natur und die Wildtiere an Flüssen und Seen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung unter Leitung des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Beim Angeln und Schwimmen waren die Resultate demnach weniger eindeutig.