Die Rotbuche galt lange als Spätstarterin des Waldes. Doch neue Daten zeigen, dass ihr Austrieb Jahr für Jahr nach vorn rückt. Der Grund dafür ist der Klimawandel.

Die Rotbuche gehört zu den Spätzündern im Wald. Meist treibt sie Ende April die ersten Blätter aus. Auswertungen am Thünen-Institut für Waldökosysteme zeigen nun, dass der Austrieb Jahr für Jahr früher beginnt.

In den Wäldern kehrt das Grün zurück. Während Ahorn und Hainbuche früh im Jahr ihre ersten Blätter zeigen, lässt sich die Rotbuche traditionell mehr Zeit. Aktuelle Beobachtungen zeigen allerdings einen veränderten Trend: Die Baumart treibt immer früher aus.

Steigende Frühjahrstemperaturen verschieben die Vegetationsperiode nach vorne. Im Schnitt beginnt der Austrieb jedes Jahr etwa 0,3 Tage früher. Das belegen Messdaten der vergangenen 25 Jahre aus dem intensiven forstlichen Umweltmonitoring-Programm Level II. Das Programm erfasst Langzeitdaten, bewertet Schadstoffe und liefert Grundlagen für die Forst- und Umweltpolitik.

„Austrieb bringt Chancen und Risiken“

Die Entwicklung ist nach Ansicht von Forschern des Thünen-Instituts für Waldökosysteme in Eberswalde ein weiteres sichtbares Zeichen des Klimawandels in heimischen Wäldern. „Der verfrühte Austrieb bringt Chancen und Risiken mit. Er verlängert die Wachstumsphase, erhöht aber auch die Gefahr von Spätfrostschäden“, sagt Tanja Sanders, die am Eberswalder Institut das Level-II-Programm leitet.

Im langjährigen Durchschnitt beginnt der Austrieb der Rotbuche um den 26. April. Doch regional und selbst zwischen einzelnen Bäumen gibt es große Unterschiede. Im Süden treiben die Buchen früher aus als im Norden. Auch die Höhenlage und die Art und Stärke, wie Bäume den Wettereinflüssen ausgesetzt sind, beeinflussen den Zeitpunkt. Der früheste Austrieb auf den Flächen des Level-II-Monitorings wurde 2017 am 27. März im Steigerwald in Bayern dokumentiert. Die spätesten Austriebe fanden 1998 im Bayerischen Wald und 2010 in Esslingen bei Stuttgart statt – jeweils am 26. Mai. Experten beobachten die ausgewählten Bäume auf 19 Level-II-Flächen in Deutschland mindestens einmal pro Woche und zu zwölf standardisierten Erhebungsbereichen. Unter anderem überprüfen sie den oberen Kronenraum mit Ferngläsern. Um die Erhebungen deutschlandweit vergleichbar zu machen, nehmen die Beteiligten regelmäßig an Vergleichsschulungen teil.