Frühe Menschen waren laut einer israelischen Studie schon erstaunlich geschickt in der Raumplanung. Sie hätten für die Feuerstelle in ihrer Höhle den besten Platz gefunden – für möglichst wenig ungesunde Rauchbelastung und beste Nutzung des Feuers.

Dies beweise „hohe kognitive Fähigkeiten von frühen Menschen, die vor 170.000 Jahren lebten“, heißt es in einer Mitteilung der Universität Tel Aviv.

Die Forscher der Abteilung für Archäologie und antike Kulturen des Mittleren Ostens entwickelten eine Computersimulation der Rauchverteilung in einer bekannten prähistorischen Stätte. Dabei wählten sie die Grotte du Lazaret in Frankreich, die vor 150.000 bis 170.000 Jahren von frühen Menschen bewohnt wurde.

Feuerstelle im Zentrum der Höhle

Vorherige Studien hätten ergeben, dass die Rauchentwicklung am geringsten sei, wenn die Feuerstelle im hinteren Teil der Höhle liege, so Forscherin Yafit Kedar. „Aber in den archäologischen Schichten, die wir untersucht haben, lag die Feuerstelle im Zentrum der Höhle.“

„Frühe Menschen brauchten offensichtlich eine Balance – eine Feuerstelle, in deren Nähe sie arbeiten, kochen, essen, schlafen, zusammensitzen und sich wärmen konnten, während sie nur einer minimalen Menge an Rauch ausgesetzt waren“, so die Forscher. Die Computersimulation identifizierte eine 25 Quadratmeter große Fläche in der Höhle, die diese Voraussetzungen optimal erfüllte. Untersuchungen verschiedener Schichten hätten ergeben, dass die frühen Menschen genau diese Fläche ausgewählt hatten.

Bewusstsein für gesundheitliche Belastung

Die Studie zeige damit, dass frühe Menschen auch ohne Sensoren und Simulatoren in der Lage waren, den perfekten Platz für ihre Feuerstelle zu finden. Dies beweise Findigkeit, Erfahrung und planmäßiges Vorgehen sowie das Bewusstsein für die gesundheitlichen Schäden durch Rauchbelastung.