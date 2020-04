Womöglich sterben in Gegenden mit höherer Luftverschmutzung mehr Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 als anderswo. Einen ersten Hinweis darauf hat die Universität Halle-Wittenberg bei der Auswertung von Satelliten- und Stickstoffdioxiddaten gefunden. So seien Norditalien, Madrid oder die chinesische Provinz Wuhan umgeben von Bergen, was stehende Luft und hohe Schadstofflasten wahrscheinlicher mache. Der Gesundheitszustand der Menschen dort sei dann ohnehin schlechter, was sie anfälliger mache für das Coronavirus, vermuten die Forscher.