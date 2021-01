Wie sich der Klimawandel auf die Wirtschaft und das Leben an und in den großen Flüssen Deutschlands auswirkt, hat die Bundesanstalt für Gewässerkunde untersucht. Ergebnis: Erhöht sich die globale Temperatur um fünf Grad Celsius, werden intensivere Hochwasserereignisse den Verkehr auf der Schiene, der Straße und den Flüssen beeinträchtigen. Die Binnenschifffahrt werde zudem unter längeren Niedrigwasserperioden zu leiden haben, vor allem am Mittel- und Niederrhein (Bild). Die steigenden Wassertemperaturen setzten zudem die Lebewesen unter Stress.