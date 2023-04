Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sternenhimmel: Zum Monatsende lässt sich der siebte Planet des Sonnensystems aufspüren

Im Juli tauchen am Abendhimmel endlich wieder Planeten auf. Den Anfang macht Saturn, der am Monatsanfang zwar erst kurz vor Mitternacht aufgeht, Ende Juli aber schon um 21.40 Uhr, also bereits kurz nach Sonnenuntergang.