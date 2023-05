Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Äthiopien vor drei Millionen Jahren: Aufrechtgeher leben in der Savanne. Wie nah am modernen Menschen waren sie? Forscher haben sich ihre Hirnabdrücke angeschaut.

Als der US-Paläontologe Donald Johanson am 24. November 1974 mit seinem Kollegen Tom Gray am Fundort 162 im äthiopischen Hadar unterwegs ist, findet er am Hang einer Senke ein freigespültes