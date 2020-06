Eltern spüren mehr Sinn im Leben und sind glücklicher als Erwachsene ohne Kinder im Haushalt. Aber nur solange sie die Zeit mit ihren Kindern verbringen. Am Arbeitsplatz etwa unterscheidet sich die Gefühlslage nämlich nicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie. Als Elternteil für Kinder da zu sein, macht nicht nur glücklich. Es ist vielmehr so, dass eine ganze Bandbreite von Empfindungen intensiver wird. Daniela Negraia, Forscherin am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock, untersuchte dafür die Gefühlslage erwachsener US-Amerikaner über den Tag hinweg und unterschied Eltern von Erwachsenen, die ohne Kinder leben.

„Alles in allem zeigt sich, dass Eltern glücklicher und seltener traurig sind und auch mehr Sinn im Leben spüren als Erwachsene, die ohne Kinder im Haus leben“, sagt Daniela Negraia. Sie fügt einschränkend hinzu: „Allerdings sind Eltern auch häufiger gestresst und müde, vor allem, wenn sie kleine Kinder haben.“

Mütter sind auch bei der Arbeit glücklicher

Es zeigte sich, dass Eltern sich vor allem dann besser fühlen als Erwachsene ohne Kinder im Haushalt, wenn sie Zeit mit ihren Kindern verbringen; also in der Freizeit und während der Hausarbeit. Am Arbeitsplatz geht es Eltern generell nicht deutlich besser als Erwachsenen ohne Kinder. Mit einer Ausnahme: Mütter sind an ihrem Arbeitsplatz glücklicher als Frauen, die keine Kinder erziehen. „Das könnte daran liegen, dass Mütter während der Arbeit ihre Kinder nicht betreuen, und die Sorge um deren Wohlergehen für den Moment etwas in den Hintergrund rückt. Weitere mögliche Erklärungen für dieses Ergebnis sind, dass Mütter auf der Arbeit Kontakt zu anderen Erwachsenen haben, ein Vorbild für ihre Kinder sind oder mit ihrem Einkommen für den Lebensunterhalt der Familie sorgen“, vermutet Negraia. Wichtig ist es ihr zu betonen, dass beide Lebensentwürfe, mit und ohne Kinder, das Wohlbefinden auf positive und negative Weise beeinflussen. Das Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock untersucht die Struktur und Dynamik von Populationen. Die Wissenschaftler erforschen politikrelevante Themen wie den demografischen Wandel, Alter, Geburtendynamik und die Verteilung der Arbeitszeit über die Lebensspanne genauso wie den digitalen Wandel und die Nutzbarmachung neuer Datenquellen für die Erforschung von Migrationsströmen.