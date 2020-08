PFAS – wasserabweisende Fluorsubstanzen – sind überall: im Pizzakarton, in der Outdoor-Jacke, in der Teflonpfanne. Weil sie sehr stabil sind, reichern sie sich in Umwelt und Organismen an und können der Gesundheit schaden. Das Helmholtz-Zentrum Geesthacht hat jetzt entdeckt: Das durch den Klimawandel schmelzende Arktiseis setzt wieder Fluorverbindungen ins Wasser frei, die dort vor Jahrzehnten eingefroren wurden, darunter inzwischen verbotene Substanzen.