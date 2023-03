Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Impfkampagne läuft erst an, und das Herunterfahren des öffentlichen Lebens zeigt bisher noch nicht den gewünschten durchschlagenden Erfolg bei der Eindämmung der Pandemie. Klar ist: Als Schutz gegen das Coronavirus wird uns die Maske noch länger begleiten. Unter anderem in Geschäften und im Nahverkehr wurde nun das medizinische Modell verordnet. Grund genug sich anzuschauen, wie Einweg-Produkte in puncto Nachhaltigkeit abschneiden.

Im öffentlichen Personen-Verkehr und in Geschäften, auf viel frequentierten Einkaufsstraßen und belebten Plätzen müssen die Menschen in vielen Regionen Europas Mund