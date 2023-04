Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nils erklärt: Wie Haussperlinge zusammen leben

In der großen Hecke sitzt ein Spatz und hat viel zu erzählen. „Tschip tschip“, meint er immerzu. Jetzt macht er eine kleine Zwitscher-Pause und guckt mich an. Oben am Köpfchen ist