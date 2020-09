Wenn ein nordamerikanischer Eichelspecht stirbt, der ein gutes Territorium bewohnt hat, beginnt ein Hauen und Stechen, zeigen Funksender-Daten des Smithsonian National Museum of Natural History. Spechte aus der Umgebung versuchen, das Revier für sich zu erobern und liefern sich gefährliche Kämpfe bis zu zehn Stunden am Tag. In das Geschehen greifen auch die Brüder und Schwestern der Kandidaten ein und unterstützen die eigene Verwandtschaft tatkräftig. Ganze Gruppen gehen dann aufeinander los. Sogar Schaulustige gibt es: Spechte fliegen kilometerweit an, um bei den Gladiatorenkämpfen zuzusehen. Manche Spechte warten Jahre darauf, dass ein gutes Territorium frei wird.