Durch den menschlichen Einfluss sind Hitzewellen in den Weltmeeren 20-mal häufiger geworden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Bern. Ist in einer Meeresregion die Wassertemperatur über einen längeren Zeitraum ungewöhnlich hoch, kann das die Sterblichkeit bei Vögeln, Fischen und Meeressäugern erhöhen, schädliche Algenblüten und Korallenbleichen auslösen und das Nahrungsangebot verringern.

Die Analysen der Forscher ergaben, dass die marinen Hitzewellen in den vergangenen 40 Jahren deutlich länger und ausgeprägter geworden sind: Dauerten die 27 großen Hitzewellen in den 1980er Jahren im Schnitt 32 Tage an, waren es in den 2010ern 172 Hitzewellen, die durchschnittlich 48 Tage anhielten.