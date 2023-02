Der Dinosaurier Europasaurus, der auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsen lebte, konnte wahrscheinlich infolge seines guten Hörvermögens mit Artgenossen kommunizieren.

Wie sein weltberühmter Verwandter Brachiosaurus war Europasaurus holgeri ein langhalsiger, pflanzenfressender Dinosaurier auf vier Beinen, berichten Forscherinnen und Forscher der Universitäten Greifswald und Wien. Beide Dinosaurier-Arten gehören zur Gruppe der Sauropoden und lebten in der Jurazeit. Doch anders als sein riesiger, ungefähr 15 Meter hoher Verwandter (heutige Giraffen werden etwa fünf Meter hoch) aus Nordamerika, geltet Europasaurus mit einer Kopfhöhe von nur etwa drei Metern als erster fossiler Dinosaurier, bei dem das evolutionsbiologische Phänomen der Inselverzwergung nachgewiesen worden sei. Die Spezies lebte vor 154 Millionen Jahren auf einer Insel im heutigen Norddeutschland und ist bisher nur aus einer einzigen Fundstelle bekannt.

Die Greifswalder und Wiener Wissenschaftler haben die Schädelreste von Europasaurus-Individuen mit hochauflösenden Computertomographen untersucht. „Der kleine Gigant war für uns der ideale Kandidat, denn von kaum einem anderen Sauropoden weltweit ist mehr Schädelmaterial aus verschiedenen Altersstadien und Größen bekannt“, teilen sie in ihrer bei eLife erschienenen Studie mit. Die Art sei wohl ein Nestflüchter gewesen.

Um mehr über die Lebensweise von Europasaurus in Erfahrung zu bringen, rekonstruierte das Team erstmals die Hohlräume, die einst das Gehirn und die Innenohren dieser längst ausgestorbenen Tiere beherbergten. „Der Teil des Innenohres, der für das Hören verantwortlich ist, die Lagena oder Cochlea, ist bei Europasaurus relativ lang. Diese Tatsache legt nahe, dass die Tiere recht gut hören konnten und in ihrer Herde eine innerartliche Kommunikation stattfand“, folgern die Wissenschaftler.

Sie konnten auch einen weiteren Teil des Innenohres, das Gleichgewichtsorgan, welches aus drei kleinen Bogengängen besteht, rekonstruieren. Sie stellten nach eigenen Angaben fest, dass die Gehäuse dieser Gleichgewichtsorgane bei sehr jungen Europasauriern in Form und Größe denen ausgewachsener Tiere sehr nahekommen. Daraus schlossen die Forscher, dass bereits sehr junge Individuen von Europasaurus stark auf ihren Gleichgewichtssinn angewiesen waren. „Einige der untersuchten Schädelreste sind dabei so winzig, weinger als zwei Zentimeter), dass sie vielleicht von Schlüpflingen stammen und die Art damit ein Nestflüchter war“, berichtet das Team. Während andere Sauropoden viele Tonnen schwerer waren als ihr frisch geschlüpfter Nachwuchs und damit eine lebensgefährliche Bedrohung darstellten, könnten die Europasaurus-Schlüpflinge direkt in der Nähe der Gruppe mitgewandert sein.